فيديو وصور.. امرأة تقود حملة تطوعية لمحاربة كورونا في كركوك

2020/04/05 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة المظلة لحقوق الانسان في كركوك، يوم الاحد، انها تواصل صنع الكمامات وتوزيعها مجاناً في المحافظة بما في ذلك على الصحفيين.

وقالت مديرة المنظمة، نادية محمد، لشفق نيوز، "اليوم باشرنا بصنع كمامات جديدة، ويجري توزيعها على الصحفيين والاعلامين في كركوك؛ لأنهم اكثر تماسا مع المواطن وقوات الامن في المدينة".

وأضافت انه منذ أكثر من شهر نعمل مع فريق متطوع وهم يعملون من الصباح الى المساء لانتاج الكمامات الواقية من فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تم انتاج اكثر من ٢٠ الف كمامة، وجرى توزيعها على قوات الامن ومستشفيات كركوك والعائلات المتعففة داخل المدينة، وجرى تخويلهم من قبل دائرة صحة كركوك وخلية الازمة رفدا لعملهم.

واستطاعت، نادية محمد، من تحقيق ما يعد مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة بتمكنها بإمكانات بسيطة اعتمدت على متطوعين من انتاج آلاف الكمامات الطبية الواقية وتوزيعها مجاناً على سكان محافظة كركوك.

وكانت محمد التي تدير مؤسسة "المظلة" لحقوق الإنسان، قد ادلت في منتصف شهر آذار الماضي بتصريح خصت به شفق نيوز، قالت فيه إنها أطلقت حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تمكنت بوساطتها من جمع متطوعين لغرض إنتاج الكمامات.

وأضافت أن الحملة التطوعية نجحت، كمرحلة اولى، بإنتاج 5 آلاف كمامة واقية، جرى توزيعها مجاناً على سكان محافظة كركوك.



وأشارت إلى أنها بدأت بالحملة بعد انتشار مرض كورونا في العراق عامة وكركوك خاصة، وبعد شح الكمامات في الأسواق واستغلال أصحاب بعض الصيدليات للأزمة ورفع أسعارها.

يشار إلى أن أسعار الكمامات أخذت بالارتفاع في عموم مدن العراق نتيجة ارتفاع الطلب عليها، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما وجهت وزارة الصحة العراقية، بفرض عقوبات على المتلاعبين بأسعار الكمامات والمواد المعقمة.

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