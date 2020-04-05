مدير صحة الكرخ يحذر من وضع لا يبعث على الارتياح في ابو دشير بعد تسجيل اصابة بكورونا

2020/04/05 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الكعبي يرد على سؤال بشأن احتمالية نقل الوفد النيابي عدوى كورونا الى كربلاء

يتبع .......

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير عام مستشفى مدينة الطب، حسن التميمي، الأحد، عن تفاصيل المختبر الحديث المعتمد الذي وصل اخيراً لتشخيص وفحص العينات المشتبه اصابتها بكورونا.

وقال التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التعاون المشترك بين الجانب

بغداد اليوم- متابعة

توقع وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الاحد (05 نيسان 2020)، اعلان الانتصار على فيروس كورونا في العراق خلال منتصف شهر أيار المقبل او بداية حزيران المقبل.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزارة ا

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