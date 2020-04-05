السفير الامريكي ببغداد يلتقي عبد المهدي تمهيداً لـ”اتفاقية استراتيجية”

2020/04/05 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، عقد لقاء تشاوري مع السفير الامريكي ببغداد ماثيو تولر، لبحث عدد من الملفات المشتركة.وذكر بيان عن اللقاء، اطلعت عليه “يس عراق”، ان عبد المهدي استقبل تولر ورحب “بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات […]

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