العراق متفائل بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط.. لكن!

2020/04/05 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير ثامر الغضبان،الاحد، قوله في بيان، إنه متفائل حيال التوصل إلى اتفاق جديد لخفض المعروض بعد محادثات هاتفية مع بعض نظرائه في أوبك+.

لكنه أضاف أن أي اتفاق جديد يتطلب الدعم من منتجين رئيسيين من خارج تحالف أوبك+ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

وأرجأت أوبك وروسيا اجتماعا لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط حتى التاسع من نيسان الجاري مع اشتداد الخلاف بين موسكو والرياض بخصوص من يتحمل منهما مسؤولية انخفاض أسعار الخام.

وتعرضت اسعار برميل النفط الى انتكاسات كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وعدم استطاعة المنتجين تسويق انتاجهم مثلما كان في السابق وقد عانى العراق بالاخص من هذا الانخفاض، واثيرت الشكوك بشأن قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهور المقبلة الا ان الحكومة طمأنت السكان بهذا الشأن.

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