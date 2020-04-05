تسجيل 12 إضابة جديدة وحالتي بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/05 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن تسجيل 12 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا لمواطنين عراقيين في الخارج.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل 10 إصابات في الدنمارك، وواحدة في فنلندا، وأخرى في المملكة العربية السعودية، وحالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية ليبلغ العدد الكلي في عموم العالم 172 حالة".واضاف ان "الحالات موزعة كالآتي: 40 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، و37 في النرويج، و22 حالة في السويد، 11 حالة في كل من بلجيكا والاردن، و9 حالات في كندا، وسبع حالات في ايطاليا، وخمس حالات في كل من بريطانيا والنمسا وهولندا، وثلاث حالات في كل من السعودية والدنمارك، وحالتين اثنين في الدنمارك، وحالة واحدة في كل من فنلندا والامارات".وتابع ان "حالات الوفاة في عموم العالم تسع حالات موزعة كالآتي: اربع منها في بريطانيا وحالتين اثنين في السويد، وحالة واحدة في كل من هولندا والمانيا وبلجيكا".وبينت ان "حالات الشفاء في عموم العالم بلغت خمس حالات موزعة كالآتي: ثلاثة في كندا وخمس في الاردن وحالة وحيدة في ايران".

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