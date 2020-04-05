2020/04/05 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة | تفاصيل اغتيال الناشطة أنوار جاسم في الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة | تفاصيل اغتيال الناشطة أنوار جاسم في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).