2020/04/05 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي: تكليفي دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: تكليفي دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: تكليفي دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).