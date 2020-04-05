وزارة الخارجية تصدر إحصائية جديدة لا بناء الجالية المصابين بكورونا

2020/04/05 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية ،اليوم الاحد ، احصائية جديدة لابناء الجالية العراقية في الخارج من المصابين بفيروس كورونا المستجد

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