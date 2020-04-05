منظمة البديل الشيوعي في العراق - الجماهير تستهدف الخلاص من النظام وليس تعين رئيس وزراء آخر

2020/04/05 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الجماهير تستهدف الخلاص من النظاموليس تعين رئيس وزراء آخر الازمة الحكومية وفشل الأحزاب والكتل البرلمانية في الاتيان برئيس وزراء آخر أصبح، ومنذ أشهر، واقعا يعكس بشكل صارخ ازمة النظام وافلاسه وتركيبته الداخلية المتناقضة المستعصية على الحل.ان الانتفاضة وبإجبارها عادل عبد المهدي على الاستقالة من رئاسة الوزراء فتحت أبواب معضلة أكبر وأوسع من ان يكون بوسع القوى والأحزاب الإسلامية والقومية، المتسل......

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