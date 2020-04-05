الصحة: ارتفاع حصيلة كورونا الى 961 إصابة ووفاة 61

2020/04/05 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق.واضاف بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: – بغداد/ كرخ: ٢ – بغداد/ رصافة: ٢١ – مدينة الطب: ٤ -البصرة : […]

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