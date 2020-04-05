“احتفال شعبي باطلاق النار والزغاريد” بعد شفاء مصاب كورونا في البصرة (فيديو)

2020/04/05 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً يُظهر احتفالاً عشائرياً في احدى مناطق محافظة البصرة، بعد شفاء احد مصابي كورونا.وقال نشطاء ان الاحتفال في منطقة قضاء المدّينة/محافظة البصرة، وان المصاب هو “سيد محمود بن سيد حامد سيد نعمه من بيت سيد علي”.

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