الزرفي يطالب البرلمان العراقي بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومته

2020/04/05 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي؛ طلباً إلى البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على حكومته وبرنامجه....

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