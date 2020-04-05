عبد المهدي يطالب باصدار عفو رئاسي خاص عن المحكومين

2020/04/05 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي توصية الى الرئيس العراقي برهم صالح لاصدار عفو خاص عن المحكومين والموقوفين والمودعين....

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