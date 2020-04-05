2020/04/05 | 18:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، بيانا حول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جنودا عراقيين في مدينة الرطبة غربي محافظة الانبار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يكشف تفاصيل الاعتداء الإرهابي في الرطبة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يكشف تفاصيل الاعتداء الإرهابي في الرطبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).