2020/04/05 | 18:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغضبان: أي اتفاق جديد يتطلب دعم منتجين رئيسيين خارج أوبك

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