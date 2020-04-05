2020/04/05 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأحد تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٢

- بغداد/ رصافة: ٢١

- مدينة الطب: ٤

-البصرة : ١٠

- النجف: ٦

- السليمانية: ١

- أربيل: ١٨

- ديالى : ٥

- المثنى: ٦

- بابل: ١

- كربلاء: ٤

- كركوك: ٤

- ذي قار : ١

أما بشأن الوفيات، قالت الوزارة إنها سجلت ٥ وفيات جديدة، حالتان في الرصافة، وحالة في النجف، وحالة في السليمانية، وحالة في ديالى.

وأضافت أنه تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- النجف: ٥

- الرصافة: ٢

- كربلاء: ٨

- بصرة : ٢

- ديالى: ١

- مثنى: ١

- بابل: ١

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات وصل إلى ٩٦١، والوفيات ٦١، وحالات الشفاء ٢٧٩.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).