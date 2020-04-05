حالتا وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا بين عراقيي الخارج

2020/04/05 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة و12 إصابات لمواطنيه في الخارج بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "تم تسجيل حالتي وفاة، واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.

وأضاف الصحاف أن "العدد الكلي في عموم العالم 172 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 22

- بلجيكا 11

- الأردن 11

- كندا 9

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 3

- الامارات العربية 1

- الدنمارك 3

- فنلندا 1

حالات الوفاة في عموم العالم 9 حالة موزعة كالآتي:

- السويد 2

- بريطانيا 4

- هولندا 1

-ألمانيا 1

- بلجيكا 1

حالات الشفاء في عموم العالم 5 حالة موزعة كالآتي:

- كندا 3

- ايران 1

- الأردن 5

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