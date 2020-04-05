بيان رسمي:الصحة العراقية تعلن تسجيل 83 اصابة جديدة بكورونا اغلبها ببغداد و5 حالات وفاة

2020/04/05 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: ٢- بغداد/ رصافة: ٢١- مدينة الطب: ٤-البصرة : ١٠- النجف: ٦- السليمانية: ١- أربيل: ١٨- ديالى : ٥- المثنى: ٦- بابل: ١- كربلاء: ٤- كركوك: ٤- ذي قار : ١

- الوفيات: ٥ (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)

- تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-- النجف: ٥- الرصافة: ٢- كربلاء: ٨- بصرة : ٢- ديالى: ١- مثنى: ١ - بابل: ١

- مجموع الإصابات: ٩٦١- مجموع الوفيات: ٦١- مجموع حالات الشفاء: ٢٧٩

وزارة الصحة والبيئةالاحد ٥ نيسان ٢٠٢٠

بغداد اليوم - المثنى

اعلنت دائرة صحة المثنى ، الاحد 5 نيسان 2020، تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

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بغداد اليوم- بغداد

حذر مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الاحد (05 نيسان 2020)، من وضع لا يبعث على الارتياح في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد، بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "دائرة مدينة الط

الكعبي يرد على سؤال بشأن احتمالية نقل الوفد النيابي عدوى كورونا الى كربلاء

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