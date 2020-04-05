بعد لقاء عبد المهدي والسفير الاميركي.. وزير الخارجية يكشف هدف المفاوضات بين بغداد وواشنطن

2020/04/05 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم هدف المفاوضات بين بغداد وواشنطن والتي جرى تناولها في لقاء اخير جمع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والسفير الاميركي ماثيو تولر ، فيما اكد تسلم الخارجية ورقة بهذا الخصوص.

وقال الحكيم بتغريدة على حسابه بموقع تويتر " استلمت الخارجية العراقية رسالة من الخارجية الأمريكية تقترح اجراء مفاوضات مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي وإجراء مراجعة شاملة حول مستقبل العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتبادل التجاري والأمنية ثنائيا وإقليميا.



نرحب بهذه المبادرة وسوف نحدد موعدا مناسبا".

ورحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، بفتح حوار استراتيجي بين الحكومة العراقية، والولايات المتحدة الامريكية.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان، أن الاخير "رحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة".واشار الى أن "ذلك جاء خلال استقبال سيادته للسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الذي اكد للسيد رئيس مجلس الوزراء مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".واردف، أن "اللقاء تضمن التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وشهدت العلاقات العراقية الأمريكية، توترا، بعد تنفيذ واشنطن عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بقصف جوي، في مطار بغداد الدولي، مطلع العام الجاري، والتي تبعها تصويت مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من البلاد.

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الأحد، إنه تكليفه دستوري وجاء بثقة نيابية وسياسية، فيما لفت الى أنه ينتظر التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال الزرفي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "تكليفي دستوري وجاء بثقة نيا

بغداد اليوم-بغداد

رحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، بفتح حوار استراتيجي بين الحكومة العراقية، والولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان، أن الاخير "رحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية وا

بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس لجنة التربية النيابية، قصي محسن الياسري، الاحد (05 نيسان 2020) 7 مقترحات بشأن اكمال المناهج الدراسية وموعد الامتحانات النهائية، وعدم ضياع العام الدراسي الحالي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن الياس

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