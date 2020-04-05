مبادرة إنسانية رائعة من مانشستر سيتي تميّزه عن فرق الدوري الإنجليزي

2020/04/05 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، الأحد، عدم تخفيض أجور الموظفين داخل النادي رغم تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة نظراً لتوقف كرة القدم عن الدوران.

وقرر مانشستر سيتي دفع أجور جميع الموظفين داخل النادي الغير تابعين لفريق كرة القدم، وهو أول نادي يقوم بهذه المبادرة الطيبة، حيث أعلنت أندية أخرى أنها ستقوم بتخفيض رواتب الموظفين مثل توتنهام وليفربول ونيوكاسل يونايتد.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد أصدرت قرار بالسماح للقطاع الخاص بتخفيض الأجور بنسبة معنية لكي يحافظ المواطنين على وظائفهم، وهو القانون الذي استغلته 5 أندية لغاية الآن، أبرزها ليفربول الذي تعرض لانتقادات لاذعة.

ورغم أن مانشستر سيتي مثل باقي الأندية الإنجليزية التي ستتأثر من فترة التوقف الحالية، إلا أنه أكد على عدم تسريح أي موظف، كما لن يتم تخفيض أجورهم أيضاً.

أما بالنسبة لرواتب اللاعبين، فما زال مانشستر سيتي يتواصل مع نجوم الفريق لتخفيض أجورهم بنسبة 30% كما اقترحت رابطة اللاعبين المحترفين، أو تأجيل دفع الرواتب في الوقت الحالي، وهذا يوضح أن السيتزنز يعطي الأولولية للموظفين على اللاعبين الذين لن يتأثروا كثيراً بخصم جزء من رواتبهم.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي فيورنتينا، اليوم الأحد، عن تعافي 3 لاعبين في صفوف الفريق من إصابتهم بفيروس كوفيد-19 الذي تفشى بشكل واسع النطاق في معظم الدول الأوروبية، وبالأخص إيطاليا.

وكان فيورنتينا قد أكد قبل أسبوعين تقريباً إصابة الثلاثي باتر

بغداد اليوم/ متابعة

تورط نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في حفل فاضح أثناء تواجده في العزل الصحي، بعد توقف المسابقات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتواجد اللاعبون في منازلهم في ظل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، في مارس الماضي بسبب انتشار الفي

بغداد اليوم/ متابعة

ادعى مجموعة من الأطباء بأن مباريات دوري أبطال أوروبا التي جرت قبل توقف منافسات البطولة رسمياً قد عززت من انتشار وباء كوفيد 19.

وقال ماثيو آشتون مدير الصحة العامة في بلدية ليفربول بإنجلترا أن:" مباراة ليفربول في اياب دور

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