وزارة الصحة تعلن تسجيل 83 اصابة جديدة بمرض كورونا في العراق

2020/04/05 | 18:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد/ كرخ: ٢ – بغداد/ رصافة: ٢١ – مدينة الطب: ٤ -البصرة : ١٠ – النجف: ٦ – السليمانية: ١ – أربيل: ١٨ – ديالى : ٥ – المثنى: ٦ – بابل: ١ – كربلاء: ٤ – كركوك:

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