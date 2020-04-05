عبد المهدي يرحب بمقترح امريكي لفتح حوار استراتيجي مع الحكومة الأمريكية

2020/04/05 | 18:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رحب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة. جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي للسفير الأمريكي في بغداد السيد ماثيو تولر، و الذي اكد لعبد المهدي مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما ...

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