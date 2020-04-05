الخارجية تعلن عن حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين فيبلجيكا و بريطانيا

2020/04/05 | 18:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته /SNG/، نسخة منه، إنه “تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية، لأبناء ...

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