2020/04/05 | 18:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة المثنى تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة المثنى تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).