وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل بفيروس كورونا 

2020/04/05 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس-(أ ف ب) – توفي الأحد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية السابقة محمود جبريل، والذي لعب دوراً في الانتفاضة على نظام معمر القذافي في 2011، جراء الإصابة بكورونا المستجد، وفق ما ذكر حزبه.وقال خالد المريمي، أمين عام تحالف القوى الوطنية الذي أسسه وترأسه جبريل (68 عاماً) منذ 2012، لفرانس برس إنّ جبريل توفي “اليوم في […]

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