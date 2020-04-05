ميلياردير مصري:”موت الناس بكورونا أفضل من الإفلاس”

2020/04/05 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة في تصريحات صادمة له، قال رجل الأعمال المصري، حسين صبور، إن التضحية بوفاة بعض المواطنين المصريين أفضل كثيرا من إفلاس الدولة المصرية.و طالب صبور الحكومة المصرية بإنهاء الحظر والعودة للعمل بشكل طبيعي في أسرع وقت، مضيفا: “البعض سيموت لكننا لن نفلس”.وأشار، في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المحلية، إلى أنه […]

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