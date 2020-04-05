2020/04/05 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق ليرتفع عدد الإصابات الى 961 حالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق ليرتفع عدد الإصابات الى 961 حالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق ليرتفع عدد الإصابات الى 961 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).