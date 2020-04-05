وزارة الصحّة السوريّة: تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/05 | 18:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة في الحكومة السوريّة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس #كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المعلن عنها في البلاد إلى ١٩ إصابة.وأكدت وزارة الصحّة في وقت سابق شفاء حالتين […]

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