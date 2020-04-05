اجتماع بين السيد الحكيم والعامري والمالكي لبحث اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء

2020/04/05 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنقيب- متابعة منحت شركة أبل الأميركية قرصانا إلكترونيا مكافأة قدرها 75 ألف دولار، بعدما تمكن من اكتشاف ثغرة مكنته من الوصول إلى كاميرات هاتف آيفون وأجهزة حاسوب “ماك”.وكشف الباحث الأمني والمسؤول السابق في شركة “أمازون”، راين بيكرين أنه عثر على 7 نقاط ضعف داخل متصفح “سفاري” الذي تعتمده أبل في أجهزتها، على ما أوردت […]

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