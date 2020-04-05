مدير صحة الكرخ: الوضع في منطقة أبو دشير لا يبعث على الارتياح

2020/04/05 | 19:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الأحد، الوضع في منطقة أبو دشير بأنه لا يبعث على الارتياح، وذلك بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.وقال الحجامي في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “دائرة مدينة الطب سجّلت إصابة في منطقة ابو دشير المكتظة بالسكان”.وأضاف أن “أهالي المنطقة غير ملتزمين بحظر التجوال، لذا

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