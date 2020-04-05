العراق: تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/05 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة.وقالت الوزارة في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الأحد إن ” مختبراتها سجلت ٨٣ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة”.كالتالي:- – بغداد/ كرخ: ٢ – بغداد/ رصافة: ٢١ – مدينة الطب: ٤ […]

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