شفاء سبعة حالات من الاصابة بفايروس كورونا في كربلاء

2020/04/05 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاحد ، عن شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفايروس كورونا في المحافظة من اصل 66 اصابة .وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) تماثل ( 7 ) مصابين ب‍فيروس كورونا للشفاء ( 4 ذكور و3 أناث […]

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