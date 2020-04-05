كتلة الزرفي تشدد على الالتزام بالسياقات الدستورية: نعمل على مهمة تشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/05 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي والذي يضم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، على أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.وقال الائتلاف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “يؤكد على اهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية فيما يتعلق بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة”.وأضاف أن “ائتلاف النصر حريص على التوصل الى […]

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