رحيل المغني الأميركي بيل ويذرز إثر أزمه قلبية

2020/04/05 | 19:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل المغني الأميركي بيل ويذرز اليوم، إثر أزمه قلبية، عن عمر يناهز الـ81 عاماً، تاركاً عدداً كبيراً من أغاني السبعينيات الشهيرة.وأصدرت عائلة ويذرز، بياناً، نشرته ​وكالة أسوشيتد برس​، أنه توفي إثر أزمة قلبية داخل المستشفى صباح اليوم في مدينة لوس أنجلوس​ الأميركية وقالت العائلة: “نحن مفجوعون لخسارة الزوج والأب المخلص الحبيب، رجل يمتلك قلبا

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