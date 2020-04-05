2020/04/05 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي اليوم ، اليوم الاحد، عن قرب افتتاح مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا في المناطق الغربية للمرة الاولى منذ تسجيل اصابات بالمرض .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز” ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتعاون والتنسيق مع دائرة صحة المحافظة والجهات الساندة الاخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار محافظ الانبار يعلن عبر” العهد نيوز” قرب افتتاح اول مستشفى لحجر وعلاج المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار محافظ الانبار يعلن عبر” العهد نيوز” قرب افتتاح اول مستشفى لحجر وعلاج المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).