غوتيريش: الأسوأ لم يأت بعد وعلى دول العالم التوحد لمواجهة وباء كورونا

2020/04/05 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى التوحد العالمي ضد فيروس كورونا المستجد، وحشد الطاقات للتغلب على هذه الجائحة من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال.

وقال غوتيريش في تصريح إن المعركة ضد كورونا يجب ان تكون واحدة في كل العالم لان تفشيه بشكل أوسع يعتبر تهديدا لأضعف الناس، مشددا على ضرورة الانهاء الفوري لجميع اشكال القتال وإيقاف إطلاق النار على الصعيد العالمي لمساعدة الناس في المناطق التي مزقتها الحرب من تلقي المساعدة المنقذة للحياة لمحاربة جائحة كورونا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ان الاسوأ لم يأت بعد في الدول التي تشهد نزاعات، مشيرا الى ان سرعة انتقاله عبر الحدود ستجعل من انتقاله الى مناطق الحروب وعندها سيكون العالم امام كارثة كبرى.

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