صحة كربلاء تباشر بتشغيل جهاز فحص الفيروسات الجديد

2020/04/05 | 19:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الأحد ، عن المباشرة بالتشغيل التجريبي لجهاز ” PCR ” المختبري ( ألماني المنشأ ) الخاص بفحوصات الفيروسات بضمنها الفحص المختبري للحالات المشتبه بها لفايروس كورونا المستجد ، بدلاً من إرسال العينات إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد.وقال […]

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