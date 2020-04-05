2020/04/05 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى “مزدحم” بزيارات دولية ومحلية.. و”ملف رئيسي” على الطاولة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديوغراف: مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى “مزدحم” بزيارات دولية ومحلية.. و”ملف رئيسي” على الطاولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).