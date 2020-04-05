دراسة: أفريقيا قد تخسر 20 مليون وظيفة بسبب وباء كورونا

2020/04/05 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت دراسة للاتحاد الأفريقي أن نحو 20 مليون وظيفة في أفريقيا باتت مهددة إذ من المتوقع أن تنكمش اقتصادات القارة هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا.

ووفقا لما اعتبره باحثو الاتحاد الأفريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم، فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أفريقيا 0.8 بالمئة بينما يتوقع السيناريو المتشائم انكماشا بنسبة 1.1 بالمئة.

كما أفادت الدراسة أن ما يصل إلى 15 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.

وجاء في الدراسة "نحو 20 مليون وظيفة، في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، مهددة بالدمار الذي سيلحق بالقارة إذا استمر الوضع".

ووجدت الدراسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما يتراوح بين 20 بالمئة و30 بالمئة من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات أنها بلغت 500 مليار في 2019.

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