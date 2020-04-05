شاهد: مبادرات انسانية دعما للعوائل المتعففة في العراق

2020/04/05 | 19:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في العراق مبادرات خيرية عدة مع انتشار فيروس كورونا في البلاد وتهدف المبادرات الانسانية لدعم العوائل المتعففة والمتضررة من جراء الحظر الوقائي ا...

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