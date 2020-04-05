الاجتماع الثلاثي: مصدر مقرب من الحكيم يكشف عن اتفاقه مع العامري والمالكي على تسمية بديل للزرفي

2020/04/05 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الحمداني، اليوم الأحد، أن الكابينة الوزارية لحكومة المكلف عدنان الزرفي ستكون مستقلة، وتتمتع بمقبولية شعبية وسياسية.

وقال أحمد الحمداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكابينة الوزا

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية العراقية، أثيل النجيفي، الأحد، على "اتفاق" بغداد وواشنطن على بدء "حوار استراتيجي" بين الطرفين اتى بعد توتر غير مسبوق في العلاقات استمر لأكثر من 4 اشهر.

وقال النجيفي، لـ(بغدا

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم هدف المفاوضات بين بغداد وواشنطن والتي جرى تناولها في لقاء اخير جمع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي والسفير الاميركي ماثيو تولر ، فيما اكد تسلم الخارجية ورقة بهذا الخصوص.

وقال الحك

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