استئناف البصرة تعلن عن احصائية بأعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي

2020/04/05 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة، اليوم الأحد، عن احصائية بأعداد الموقوفين المكفلين والمفرج...





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