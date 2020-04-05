تسجيل ادنى معدل وفيات يومي في ايطاليا بسبب كورونا منذ اسبوعين

2020/04/05 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السلطات الصحية الايطالية، الأحد، تسجيل ادنى معدل وفيات يومي في البلاد، بسبب كورونا منذ أسبوعي...





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