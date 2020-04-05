محمد نجيب السعد - حروف سوداء فوق صفحات بيض: أدب سكان استراليا الأصليون

2020/04/05 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد يساهم أدب السكان الأصليين ، كما يقول آدم شوميكر في كتابه "كلمات سوداء فوق صفحات بيض" ، بشكل مركزي في الحفاظ على ثقة السكان الأصليين وشعورهم بتقدير الذات.تتحد ثلاثة عناصر رئيسية في الأدب الأسترالي الأسود* - القومية الثقافية والمواهب الأدبية وكبرياء للسكان الأصليينيقع الكتاب في تسعة فصول مسبوقاة بمقدمة وتلتها خاتمة .يتناول المؤلف بالتفصيل كلاً من طبيعة وكمية المؤلفات التي أنتجها السكان الأصليين......

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