حكمت الحاج - كُنْ غيابَكَ يا قاسمْ..

2020/04/05 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج في مثل هذا اليوم الحزين قبل عامين فجعتُ برحيل قاسم وأنا في منفاي، ولكن الفجيعة في بغداد كانت أشد حلكة وسوادا.لقد روعنا جميعا بهذا الخطب الجلل، فرحيل صديق العمر لأغلبنا ذلك المقيم في وجداننا قاسم محمّد عبّاس، لهو فجيعة ما زال يصعب على العقل التعامل مع مراراتها، كما كتب ذلك الصديق حسين محمد عجيل اليوم المصادف للخامس من شهر نيسان أبريل من عام الجائحة، بمناسبة هذه الذكرى الأليمة.فأيّة خسارة تعادل فق......

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