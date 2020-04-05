تيار الحكمة يبدي موقفه من التصويت على منح الثقة لحكومة الزرفي

2020/04/05 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أبدى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاحد، موقف تياره في التصويت على رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مجددا تأكيده على أن الية اختياره غير صحيحة.

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