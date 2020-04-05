نائبة فائزة: جميع قرارات وتحركات الحلبوسي يتحكم بها النائب محمد الكروبولي

2020/04/05 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اتهمت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الاحد، النائب محمد الكربولي بالسيطرة على تحركات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكدة أن الكربولي يقف وراء عدم عرض الطعون الخاصة بعضوية النواب الفائزين.

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