2020/04/05 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعاد العراق إلى تسجيل حصيلة مرتفعة من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أيام من الحفاظ على مستوى إصابات منخفض نسبيًا.

سجل العراق 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5 حالات وفاة

وذكرت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأحد 5 نيسان/أبريل، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وبينت أن الإصابات موزعة كما يلي:

- بغداد/ كرخ: 2

- بغداد/ رصافة: 21

- مدينة الطب: 4

- البصرة : 10

- النجف: 6

- السليمانية: 1

- أربيل: 18

- ديالى : 5

- المثنى: 6

- بابل: 1

- كربلاء: 4

- كركوك: 4

- ذي قار: 1

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، منها 2 في الرصافة وحالة في النجف وأخرى في السليمانية وثالثة في ديالى.

فيما سجلت 20 حالة شفاء تام، 5 في النجف و2 في الرصافة و8 في كربلاء و2 في البصرة، فضلاً عن حالة شفاء في كل من ديالى والمثنى وبابل.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي 961 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 61 حالة، ومجموع حالات الشفاء 279.

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