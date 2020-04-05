نادي فيورنتينا الايطالي يهزم

2020/04/05 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مساء اليوم الاحد ، تعافي لاعبيه الثلاثة الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، وهم "باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش".وجاء في بيان نشره "الفيولا"، اليوم الأحد، عبر موقعه على الإنترنت، "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني، وبيزيلا، وفلايوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".وقدم فيورنتينا الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي أشرفت على معالجة لاعبي الفريق الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.وضرب فيروس كورونا العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، ودانيلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي.وأوقف انتشار فيروس كورونا النشاطات الرياضية في معظم دول العالم، كما تسبب بأزمات اقتصادية كبرى لدى العديد من الأندية.

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