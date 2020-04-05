2020/04/05 | 19:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادعى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، اليوم الاحد، ان "كل" المحكومين بالارهاب "ابرياء"، معتبرا أن الأحكام التي صدرت ضدهم كان بـ"دوافع الاجتثاث الطائفي".وغرد الكربولي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "كل المحكومين بقضايا الارهاب هم ابرياء صدرت احكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات".وأضاف ان "مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذر الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الابرياء".​كل المحكومين بقضايا الارهاب هم ابرياء صدرت احكامهم في فترة الاجتثاث الطائفي مع بعض الاستثناءات، و إن مبادرة العفو الخاص ليست سوى ذر الرماد في العيون لتبرير الفشل الحكومي المتعمد في حل قضية السجناء الابرياء.#العفو_الخاص_لن_يحل_المشكلة— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) April 5, 2020​​​

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